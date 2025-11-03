الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
بيان من وزارة الداخلية حول نسبة تسجيل المغتربين للإنتخابات

منذ ساعة واحدة
الانتخابات - تعبيرية

الانتخابات - تعبيرية

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين البيان الآتي:

في إطار متابعة التحضيرات للإنتخابات النيابية المقبلة، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه ولغاية تاريخ 3/11/2025 تم تسجيل 33390 طلباً عبر منصة وزارة الخارجية المغتربين، وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها 24822 طلباً حيث يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.

هذا وتُذكر وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري.

