الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
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بيان "مهمّ" من الأمن العام إلى الرعايا العرب والأجانب!

منذ 4 دقائق
الأمن العام

الأمن العام

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ذكّرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة جميعهم (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول، إقامة مؤقتة..) بوجوب تسوية وضعهم قبل مغادرة البلاد، في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم أو مباشرة عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدوليّ.

وأعلنت المديرية المباشرة عن تسويات المغادرة للمخالفين من رعايا الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على سمات دخول تلقائية عبر شعبة التسويات في دائرة أمن عام المطار بمجرد انتهاء المهلة المحددة لهم على خاتم الدخول وذلك اعتبارا من 15/10/2023.

وبالتالي يتوجب على المغادرين جوًا الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار، الوجود قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل لإجراء التسوية وتسديد الرسوم المتوجبة لدى شعبة التسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية وذلك قبل الدخول إلى قاعة المسافرين.

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