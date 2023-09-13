الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان "مهمّ" من مياه بيروت وجبل لبنان

منذ ساعتين
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

A A A
طباعة المقال

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن سنة 2023 وما قبل بواسطة:

– الجباة المختصين
– صناديق دوائر التوزيع
– آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع
– مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

واعتذرت حاليًا من مشتركيها عن عدم إمكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد.

وأشارت إلى أنه نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

– تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.

– تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.

– خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.

– خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

– خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

واعتبرت الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزمن.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي لـ "الحكومة النائمة": أين هي من هذه الاستباحة الإيرانيّة؟
    النائب غسان سكاف
    سكاف يكشف: تطوّرات "لم تكن في الحسبان".. وحوار بمن حضر!
    من اشتباكات عين الحلوة
    غضبٌ واسع وفوضى.. اشتباكات عين الحلوة تُعطّل الحياة في صيدا

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    معدن الليثيوم
    كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم