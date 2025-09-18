بيان مهم من "اليازا" لمالكي الدراجات النارية

صدر عن نائب رئيس جمعية “اليازا”- لبنان أنطوان الحاج البيان الآتي:”تثني جمعية الشباب للتوعية الاجتماعية – اليازا على الخطوة الإصلاحية التي تتحضر لها هيئة إدارة السير والمتمثلة بتنظيم امتحان الحصول على رخص السوق للدراجات النارية وفقًا لقانون السير الجديد للمرة الأولى في لبنان بعد طول انتظار. ويأتي هذا التطور النوعي ضمن إطار الإصلاحات التي تنفذها الهيئة، وبهدف تعزيز السلامة المرورية في لبنان، والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال”.

أضاف البيان: وفي هذه المناسبة تشدد اليازا على الزامية أن يحمل المتقدمون من هذا الامتحان إفادة رسمية من مكاتب تعليم السوق المرخصة في لبنان، تؤكد أهليتهم وقدرتهم على قيادة الدراجات النارية وهو ما سيشكل نقلة نوعية ومهمة في آلية إصدار الرخص وما سيضع حداً للفوضى التي لطالما شهدها هذا القطاع. وإذ تؤكد اليازا دعمها الكامل لهذه المبادرة وتثني على الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها هيئة ادارة السير فإنها تتمسك بضرورة إلزام جميع المتقدمين من هذا الامتحان بارتداء اللباس الواقي الخاص بقيادة الدراجات النارية حرصًا على سلامتهم ومنعًا لتكريس ثقافة القيادة غير الآمنة منذ الخطوة الأولى والتزاما بالمعايير الدولية المتبعة على هذا الصعيد. وعليه تطالب اليازا بأن يتضمن الزي الإلزامي خلال الامتحان:خوذة واقية للرأس وقفازات لليدين ووسادات واقية (أسفنج) للركبتين والكوعين”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات تعتبر تطبيقاً مباشراً لمبادئ القيادة الدفاعية والسلامة المرورية وتشكل حماية أساسية للسائقين من الإصابات الخطيرة التي قد تنتج عن حوادث السير. وترى اليازا أن تنظيم هذا الامتحان وفق الأصول الجديدة يُعتبر خطوة إصلاحية أولى وأساسية في إطار إصدار رخص السوق للدراجات النارية في لبنان، وهو ما يتناغم مع مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها لبنان في مختلف المجالات”.

ودعت اليازا إلى “الإسراع في تنفيذ هذه الخطة كونها حاجة وطنية ملحّة لحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة والمسؤولة”.