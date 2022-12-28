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بيان هامّ لمصرف لبنان... إليكم ما جاء فيه

منذ 5 دقائق
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يلي:

إلحاقًا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم أمس تاريخ ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٢. والذي نص على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa وهو ٣٨٠٠٠ ل.ل. وبناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف التي اصدر من خلالها التعاميم المذكورة. وتحديدًا وتطبيقًا للبند “ب” يمكن لجميع المواطنين التوجه الى بنك الموارد AMBank في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورًا اذ ان المصرف المذكور وافق على تنفيذ هذه العمليات.

فعلى كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد ان يتجه فورًا الى بنك الموارد.

كما ندعو المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة بالتفضل من مصرف لبنان بالطلب كي يوافق عليها.

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