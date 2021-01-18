بيان هامّ من بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا للأهالي حول تأمين دواء Îvermectin

أعلنت بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا، انه بعد ان تبتت فعالية دواء Îvermectin في علاج وباء كورونا الذي يهدد عائلاتنا، وموافقة المعهد الوطني الأميركي للصحة NIH وسماحها لمن يريد من الأطباء وصف هذا الدواء لعلاج كورونا بعد اطلاعها على النتائج الإيجابية المذهلة التي حققها.

فقد بادرنا الى اجراء الاتصالات اللازمة واستحصلنا على كمية من هذا الدواء لوضعه بتصرف من يحتاجه من اهالي وسكان بلاط وقرطبون ومستيتا حصرا” على السواء وبصورة مجانيةً.

وأضافت: للاستحصال على الدواء من البلدية مجانا” يتوجب ابراز وصفة طبيب، وزن المريض، صورة فحص PCR ورقم هاتفه.

الخط الساخن للبلدية 09546366/09546367… والى ان تنقشع الغيمة السوداء التي فرضها الوباء الخبيث، نرجوكم التزام بيوتكم وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى حرصا” على سلامتكم.