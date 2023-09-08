بيان هام لـ"المالية" بشأن مستحقات مرضى غسيل الكلى

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، البيان الاتي:

“يهم وزارة المالية ان توضح للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى، ان الوزارة، ما زالت تنتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بهذه المستحقات، وذلك من أجل ان تتمكن من اجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة لذلك ودفعها في أسرع وقت ممكن”.

نقابة المستشفيات

وكانت نقابة المستشفيات في لبنان قد أصدرت أشارت فيه إلى أن “أن مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسيل الكلى والذين هم على نفقة وزارة الصحة معلقة في وزارة المال منذ عدة أسابيع، ولا يتم تسديدها بالرغم انها تعود الى الفترة الممتدة من اول سنة 2023 ولغاية الآن.

مؤكدة أن المستشفيات لا يمكنها تحمّل تبعات هذا التأخير في التسديد وهي تنبه انها أصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والأدوية لمرضى غسيل الكلى والتي تضاعفت أسعارها عدة مرات أخيراً، وتلفت نظر المعنيين الى خطورة هذا الامر وتطالب بتسديد هذه المستحقات فوراً من دون مزيد من التأخير.