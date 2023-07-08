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بيان هام لقيادة الجيش بشأن تحقيقات "القرنة السوداء"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2023 7:43 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان توضيحي حول التحقيقات في حادثتي القرنة السوداء، وجاء فيه:

على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص، وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس الذي توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين.

وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق وأحيل 11 موقوفًا على القضاء المختص.

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