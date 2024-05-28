بيان هام للأمن العام حول قضية "ضبط جوازات سفر لبنانية مزورة"

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي :

“مطلع العام 2024، ضبطت المديرية العامة للأمن العام جوازات سفر لبنانية مزورة، استحصل عليها أصحابها استنادا الى اخراجات قيد افرادية تحمل بيانات مواطنين لبنانيين والرسم الشمسي لمقدِّم الطلب، مرفقة بطلبات جوازات سفر مصادق عليها وموقعة من مخاتير وشهود. قامت المديرية في حينه بمصادرة بعض جوازات السفر المنجزة، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة لمنع استعمالها على المعابر كافة، كما فتحت تحقيقا عدليا أحالت بموجبه حتى الان بعض المتورطين في هذا الملف الى القضاء المختص.

على الاثر، أصدرت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 15/3/2024، مذكرة الخدمة رقم 5/أع/ ص/م ذ، التي نصت على “إلزامية تصديق طلبات جوازات السفر من قبل “مختار القيد” حصرا مع التشديد على مسؤولية المختار والشهود على صحة وقوعات الطلبات المنظمة.

ان المديرية العامة للأمن العام، تؤكد للرأي العام ان هذا الملف لا يزال مفتوحا لديها لكشف كل من استفاد او تورط او سهل طلبات الحصول على جوازات سفر لغير مستحقيها، ابتداء من الإدارات الرسمية الى المخاتير والشهود وكل من يظهره التحقيق. وتتمنى المديرية على من لديه معلومات حول هذا الشأن ابلاغ المديرية على الرقم الساخن والآمن 1717، وعدم نشر أي معطيات حوله في الاعلام لضمان سلامة التحقيق وسريته.

يمكن الاطلاع على مضمون مذكرة الخدمة رقم 5/أع/ ص/م ذ الصادرة بتاريخ 15/3/2024، على الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام”.