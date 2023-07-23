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بيان هام لوزارة التربية عن دمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2023 5:51 مساءً
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

“يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأخبار حول دمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين، وبصيغ لدفع رواتب المعلمين من المنظمات الدولية بالدولار، ويتم التداول كذلك بكلام منسوب إلى وزير التربية حول العام الدراسي الجديد ودمج المعلمين اللبنانيين بمعلمين غير لبنانيين من سوريين وفلسطينيين وغير ذلك من الاخبار.

إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، ينفي نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار وما يشبهها من معلومات مختلقة تهدف إلى التشويش والبلبلة، ويدعو المواطنين إلى عدم اعتماد أي خبر مجهول المصدر، بل متابعة التصاريح التي تصدر رسميا فقط وبصورة مباشرة عن الوزير والوزارة وبواسطة مكتبها الإعلامي، والتي يتم نشرها عبر صفحة الوزارة وعبر وسائل الإعلام المعروفة والمواقع الإخبارية المعتمدة “.

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