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بيان هام من المديرية العامة للشؤون العقارية

منذ 35 دقيقة
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 22 آذار 2024 بتسليم الدفعة الثانية من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع.

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف)

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)

ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل

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