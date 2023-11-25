السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان "هام" من هيئة إدارة السير والآليات.. هذا ما جاء فيه

منذ 10 ثواني
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

A A A
طباعة المقال

أعلنت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان لها اليوم السبت، أنها “سوف تستقبل المواطنين هذا الأسبوع أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس (28 – 29 و30/ 11/ 2023)”.

وأضاف البيان، “سوف تقوم في المركز الأساسي “في الدكوانة” بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية: 1 – فكّ رهن السيارات السّياحية الخصوصيّة، 2 – اعادة السيارات السّياحيّة الخصوصيّة الى السّير على اسم صاحبها (سيارات الانقاض على اسم صاحبها). وذلك من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lb”.

وتابع، “وتستكمل المصلحة بتأمين الخدمات التّي توفرّها دائرة السوق (اصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية، إصدار رخصة سوق دوليّة (الدكوانة) والاستحصال على إستمارة رخصة سوق للخارج) من خلال حجز موعد مسبق في المركز الرئيسي في الدكوانة على موقع الهيئة”.

وأردف، “أما في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة) وفق الآلية التالية:

أيّام الثلاثاء لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بــ 0، 1، 2 و3.

أيّام الأربعاء لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بــ 4، 5 و6.

أيام الخميس لرخص السوق التي ينتهي رقم تسلسها بـ 7، 8 و9”.

واستكمل، “هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة في الدكوانة و في كافة الاقسام (طرابلس، صيدا، النبطية وزحلة) بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للهيئة”.

وختم: “مع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    الوزير سلام بحث مع وزيرة التنمية القطرية تفاصيل الأزمة في لبنان
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    السفارة الأمريكية: حدود لبنان الجنوبية شهدت "12 ساعة من الهدوء"
    النائب سامي الجميل
    سامي الجميل: لبنان يمر بأوقات دقيقة علينا أن نواكبها

    الأكثر قراءة

    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
    خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
    تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز
    الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
    جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!