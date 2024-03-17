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بيان هام من هيئة إدارة السير.. وخدمات جديدة قريباً

منذ 12 دقيقة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، و ”تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة.

وبدءاً من 18 آذار 2024، ستُقدم المصلحة – في المركز الرئيسي بالدكوانة – الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وفقاً لما يلي:

– “يُخصّص يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.

– يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 آذار 2024 بيوم الجمعة 22 آذار 2024.

– يستبدل يوم الأقفال الرسمي الإثنين 1 نيسان 2024 بيوم الجمعة 5 نيسان 2024.

– كما تُستكمل المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها ولم تنجز بعد، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة وفقًا لما يلي:

• يوم الإثنين 18 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 3/2/1/0.

• يوم الجمعة 22 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 6/5/4.

• يوم الجمعة 5 نيسان: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 9/8/7.

أما في باقي الأقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل كما سابقاً ووفقاً لما يلي:

– أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0.

– أيّام الأربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4.

– أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7.

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة”.

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