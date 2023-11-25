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بيان "هام" من وزارة الزراعة لمزارعي القمح

منذ 49 دقيقة
زراعة القمح

زراعة القمح

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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، اليوم السبت، أنها “التزاما بالخطة الوطنية لزراعة القمح في لبنان التي أطلقتها في تشرين الثاني 2022، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية”.

وأضاف البيان، “تستمر الوزارة باستقبال طلبات المزارعين المسجلين في السجل الزراعي وغير المسجلين للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، في المصالح الإقليمية وفي المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لغاية الخميس 7 كانون الأول 2023 ضمناً، خلال أوقات الدوام الرسمي”.

وختم: “على أن تقوم المصالح الاقليمية والمراكز الزراعية بكل التسهيلات المطلوبة لتسجيل المزارعين غير المسجلين في السجل”.

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