بيان هام من وزارة الزراعة..ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا رقمه 122/1 يتعلق بتعديل القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 المتعلق بتنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات، جاء فيه:

– المادة الاولى: تعدل المادة الاولى الفقرة “أ” البند الاول من القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يتوقف العمل برخص التشحيل في الاول من نيسان من العام 2025.

– المادة الثانية : تعدل المادة الاولى الفقرة “ب” البند الثاني من القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يتوقف العمل برخص صنع الفحم في 31 ايار من العام 2025.

– المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.