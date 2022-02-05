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بيبلوس للتعهدات الكهربائية: على المشتركين ان يحولوا اشتراكاتهم إلى عداد

5 - فبراير - 2022
الكهرباء في لبنان

الكهرباء في لبنان

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أعلنت شركة “بيبلوس للتعهدات الكهربائية” التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان لمشتركيها أنه “نظرا للظروف الإقتصادية الحالية، إن جميع المشتركين ملزمين بتحويل اشتراكاتهم الى عداد، عملا بقرار وزارة الطاقة والمياه ووزارة الإقتصاد”.

ولفتت إلى انه “ما زال 30% من المشتركين يستهلكون الطاقة بواسطة الديجونكتورات دون عداد بكميات عالية، مما يؤدي الى ارتفاع الكلفة”.

وطلبت من المشتركين “اعتماد مبدأ التوفير الذاتي لجهة تشغيل مسخن المياه فقط ساعتين صباحا وساعتين مساء، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عندما تغادرون الغرفة، فصل التيار عن أجهزة الكمبيوتر عند التوقف عن استعمالهم.

وأكدت في بيانها ان “بفصل الديجونكتور الرئيسي يوميا لكل ساعتين يؤدي إلى توفير ذاتي بنسبة 10% بالفاتورة، كما يمكن التوفير بالفاتورة 30% بزيادة أوقات فصل التيار إلى 6 ساعات يوميا”.

وأعلنت الشركة الالتزام ب”تطبيق تعرفة وزارة الطاقة والمياه للكيلوات الواحد المستهلك بواسطة العداد، وهذه التعرفة هي لصالح المشترك”، مشيرة إلى ان “جميع التسهيلات مؤمنة لتحويل الإشتراك من ديجونكتور إلى عداد”.

وختمت البيان راجية من جميع المشتركين “تحويل اشتراكهم إلى عداد بأسرع وقت ممكن، قبل بدء حملة إلغاء الإشتراكات بواسطة الديجونكتور، خصوصا اننا سنثابر على تأمين التيار 22 ساعة يوميا، أكثر من 600 ساعة في الشهر”.

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