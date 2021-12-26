بيتر محفوظ: في 17 عاما من وجودي في كاريتاس لم اشهد مرحلة كالتي يمرّ فيها لبنان

كشف المنسق العام لشبيبة رابطة كاريتاس بيتر محفوظ انه في 17 عاما من وجوده في كاريتاس لم يشهد مرحلة كالتي يمرّ فيها لبنان اليوم، قائلا: “هناك حاجة كبيرة في قلب المجتمع الذي نعيش فيه “.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن 1400 شاب وصبيّة متطوعين في كاريتاس وننفذ نشاطات انمائية ونشاطات للاطفال والمسنين بالاضافة الى المساعدات “.

وتحدث عن عدد كبير من المشاريع التي تقوم بها شبيبة كاريتاس لبنان، قائلا: “منذ شهرين مثلا اطلقنا “food station” توزع في الشارع في منطقة برج حمود ومحيطها كاسة “شوربة” وخبزة وهناك اقبال كثيف من الناس على المحطة ونحن نحاول فيها استهداف المناطق التي لا يستهدفها مشروع الاطباق الساخنة الذي يقوم به كاريتاس”.