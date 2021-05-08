بيت الزكاة باشر بتوزيع كسوة العيد لـ2000 طفل ويتيم في طرابلس وضواحيها

باشر بيت الزكاة والخيرات لبنان، من مقره في طرابلس، بتنفيذ مشروع كسوة العيد للأيتام المكفولين في طرابلس ومئات أبناء الأسر المسجلين لديه، وذلك ضمن حزمة المشاريع الخيرية الرمضانية التي ينفذها البيت.

وأوضح البيت، في بيان له، أنه “استفاد من المشروع حوالى 2000 طفل ويتيم، تم تسليمهم قسائم شرائية بقيمة 175000ل.ل للطفل الواحد، وبلغت قيمة المشروع 350000000 ل.ل، بمساهمات كريمة من قطر الخيرية، مؤسسة إلمر وممدوحة بوبست، الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويت، وأهل الخير في داخل وخارج لبنان”.

وأشار الى أن قسائم الكسوة “تصرف من أحد فروع المحلات المتعاونة في طرابلس وشمال لبنان”. وأعلن في نداء وجهه لأهل الخير أن “آلاف الأسر ما زالت تنتظر كرمهم وعطاءهم، ليكونوا شركاء بالخير في أحد مشاريع نهاية رمضان المبارك، وهي:

– بطاقة كسوة: 175000 ل.ل.

– طبخة العيد: 100000 ل.ل.

– زكاة الفطر: 22000 ل.ل.

ومن زاد زاد الله له، عبر خدمة المحسنين تلفون: 71258090”.