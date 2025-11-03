بيت المعلّم يرى النور.. أول مقر رسمي لأساتذة التعاقد في التعليم الأساسي

اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان انها افتتحت مقرها الرسمي “بيت المعلم” “بعد سنوات من النضال وسبع سنوات على تأسيسها، وحصولها على العلم والخبر الرقم 1127″، في حضور رئيستها الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئة الادارية ومن المجلس التنفيذي الذي يضم ممثلين عن المحافظات، وحضور الخبير النقابي الدولي الدكتور غسان صليبي.

فقد احتفلت رابطة المتعاقدين (اللجنة الفاعلة) بافتتاح أول مقر رسمي للأساتذة المتعاقدين (بكل مسمياتهم) في التعليم الرسمي” الذين يشكلون ٨٠٪ من الكادر التعليمي الرسمي، ليكون لهم البيت الجامع بعد أن تُركوا عشرات السنوات خارج مقرات الروابط الرسمية المقدمة من وزارة التربية حيث حصرت بأساتذة الملاك، وبعد عشرات السنوات من مئات الاجتماعات في الأماكن العامة، حيث تمكنت الرابطة المتعاقدين من تأسيس مقر رسمي، ستفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع لتسيير وتنظيم الأمور النقابية ـ التربوية للمتعاقدين (وفق الأصول، مستعان بهم، إجرائي، على الصناديق). كما ستفتح أبوابه لاستقبال الأساتذة ثلاثة أيام أسبوعيًا ،الاثنين والأربعاء والجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. عنوان المكتب: جل الديب، الشارع العام الداخلي، سنتر ياشوعي، الطابق السابع. كما سيوزع تباعًا جدول أعمال الرابطة وأرقام التواصل.

وهنأت الرابطة “كل أستاذ آمن بقضيته ووثق بحقه بالاستقرار الوظيفي وبحفظ مكانته على حد سواء، إذ اننا اليوم نفرض مرة جديدة مكانة المعلمين المتعاقدين وقدرتهم على تعزيز دورهم النقابي وتفعيله”.

ختم البيان: “نتوجه إلى كل من قال للمتعاقدين يومًا “مطرحكن بالشارع” : الشارع النضالي للأقوياء في نفوسهم والشجعان في مواجهة من ينتزع حقوقهم، وها هم اليوم أسسوا بسواعدهم “بيت المعلم” كمقر رسمي يضم ٨٠٪ من الكادر التعليمي الرسمي في لبنان. ألف مبروك لنا، فعلناها، من حلم تأسيس “اللجنة الفاعلة” إلى تأسيس أول رابطة رسمية مستقلة للمعلمين، إلى افتتاح أول مقر رسمي للمتعاقدين “بيت المعلم” بسواعد المناضلين الأحرار، ومازال طريقنا طويلًا ولن يتوج إلا باقرار قانون يوفر الاستقرار الدائم لجميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي في لبنان”.

