أخبار لبنان

“بيت الوسط”: لن نردّ على الأصوات التي تعالت تجاه زيارة الحريري إلى واشنطن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

رفضت مصادر “بيت الوسط” الردّ مباشرة على الأصوات التي تعالت تجاه زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن، وقالت لـ”الجمهورية”: “الرئيس الحريري سعى، بما امتلك من علاقات دولية، الى استكشاف الجديد في المنطقة ومدى ارتداداته على لبنان، وما يمكن القيام به للنهوض بالبلد من حيث هو الى مرحلة متقدّمة ولا سيما على المستوى الإقتصادي والإنمائي، فكل المعطيات تقود الى امكان الخروج من المأزق القائم”.

ولفتت الى انّ الرئيس الحريري لا يعمل من أجله، ولا من اجل حزب او طائفة، بل هو يسعى الى لملمة ما يمكن لملمته ومواجهة المخاطر، التي يقود بها البعض لبنان الى حيث لا يجب ان يكون، وخصوصا انّ المخاطر على الأبواب وعلينا السعي الى اقفالها وتحصينها”.

المزيد من الأخبار

بالفيديو: مقطع مسرّب يفضح الخفايا بين جبران باسيل وطلال…

علوش: الاستراتيجية ضائعة للتعمية عن سلاح حزب الله

واشارت المصادر، انّ عودة الحريري ستكون مجالاً لاطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين على ما سمعه في واشنطن، وما حققه في زيارته، وليتقرّر ما يجب القيام به في ضوء ما هو منتظر من محطات واستحقاقات تحفل بها المنطقة.

 

المصدر الجمهورية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

بري مرتاح

أخبار لبنان

“لبنان اليوم”: نتيجة لبنان “لا بأس” وسرعة الحكومة “زايدة”

أخبار لبنان

جبور: الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات

أخبار لبنان

الزغبي: تراجع عون يهدد التسوية

أخبار لبنان

لبنان اليوم: كلام بو صعب “استعراضي” وحزب الله “إرهابي” في الباراغواي

أخبار لبنان

الباراغواي تصنف حزب الله إرهابياً