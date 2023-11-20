الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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بيرم: السقوط من الداخل هو الأخطر

منذ 40 دقيقة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

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رأى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أن “السقوط من الداخل هو الأخطر”.

وأشار في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أن “إسرائيل وقبل حرب غزة ، كانت قد تحدثت عن مخطط لشن حرب استباقية على لبنان”، معتبرا أنه “يجب أن يلتقي الخطاب السياسي اللبناني لوقف العدوان الإسرائيلي”. وأكد أن “هناك انفصالا عن الواقع في لبنان، وقال:” إنه يجب أن يرتقي الخطاب السياسي اللبناني لمواجهة التحديات والتخلي عن عقلية المعاندة”.

وفي هذا السياق، “وصف ما يدور في ملف قيادة الجيش إنفصام عن الواقع”.

ودعا “للتخفيف من وطأة الانقسام اللبناني الحاصل حاليا”، مشددا على أن “المطلوب هو مخرج يراعي التركيبة القانونية والمصلحة اللبنانية لحماية الجيش”.

وفي الختام، اوضح بيرم أن “المخرج القانوني لم ينضج بعد”.

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