الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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بيرم: القرار الدولي بإراحة الساحة اللبنانية "لم يُتّخذ بعد"

منذ 25 دقيقة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

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لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى “أننا في مرحلة صعبة، وعندما ندعو الآخرين للحوار ولا يلبون الدعوة فالسبب بسيط، وهو أننا فريق يمتلك موقفه ورأيه ولا أحد يملي رأيه علينا وإن كان طرف خارجي أو دولي، أما الأطراف الأخرى فهي لا تملك قرارها لذلك ترفض عملية الحوار، والقرار إلى الآن خارجي من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والكثير من الممسكين بخيوط اللعبة في لبنان قرارهم بأن يبقى هذا اللاستقرار مرحليًا في لبنان”.

كلام بيرم جاء خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي في بلدة يحمر الشقيف بمشاركة شخصيات وفعاليات، وقال: “ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين، وأعتقد إقليميًا يوجد انفراجات لكن داخليًا لم يتخذ القرار الدولي بإراحة الساحة اللبنانية، وهذه المرحلة فيها مخاض يحتاج إلى وعي”.

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