بيرم: المرحلة صعبة ونحن أمام مأزق

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن المرحلة صعبة ولكننا بحاجة الى تدوير الزوايا ولقد قمنا بزيادة 1900000 حتى بات الراتب 4500000 وإن نزل العامل الى عمله 20 يوما مع بدل النقل الجديد يصبح راتب العامل 7 مليون ليرة.

وقال بيرن في حديث عبر “LBCI” إن “تحديد الحدّ الادنى للأجور له معاييره ونحن أمام مأزق اذ ان عدم ثبات سعر الصرف يخلق ازمة مستمرة وفي ظل ذلك لا نستطيع ان نحدد حدًا ادنى رسميا ونلجأ الى الخطة “ب” اي اتفاقات مع ارباب العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام”.

وأضاف: “هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار”.