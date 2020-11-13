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بيرم ختم التحقيق في دعوى القاضية عون ضد حبيش

منذ 14 دقيقة
القضاء

القضاء

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ختم قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، ختم اليوم الاستماع الى النائب هادي حبيش في الدعوى المقامة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرم القدح، وقرر تركه لقاء كفالة مالية قدرها 50 مليون ليرة، وأمهله 15 يوما لتسديد قيمة هذه الكفالة.

واتخذ القاضي بيرم قرارا بمنع حبيش من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من دخول قصور العدل والمحاكم طيلة هذه الفترة. وختم التحقيق في القضية وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لإصدار قراره الظني.

ويتجه النائب حبيش ونقابة المحامين في الشمال الى الاعتراض على قرار منعه من مزاولة المهنة.

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