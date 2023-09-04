بيرم: سنعقد شراكة شفافة تعود بالخير والفائدة على الشباب

زار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم دير المخلص في بلدة جون – اقليم الخروب، بدعوة من رئيس الرهبنة المخلصية الاب العام طوني ديب وعقد معه اجتماعاً حضره القيم العام الاب جيلبير وردة، رئيس الدير الاب شارل ديب، رئيس دير مار الياس رشميا الأب عبدالله الحمادية والاب جورج عنتر.

وبعد اللقاء، تحدث بيرم، فقال: “تشرفنا بزيارة دير المخلص والرهبنة الموجودين والرئيس العام ورئيس الدير، لما لهذا الدير من رمزية، ولأنه يشكل منارة في هذه المنطقة، بالإضافة الى شيء وجداني مرتبط بطفولتنا كوننا من أبناء المنطقة حيث كنا نأتي الى هنا برفقة الوالد، لكن اليوم نأتي بصورة رسمية لنؤكد أهمية وجود هذه المنارات، وجود هذا الدير وما يقوم به وهو ضارب في التاريخ وفي الأصالة وهو يواكب الشباب، ويواكب حاجيات المجتمع، يسد الفجوات التي نشأت من تقصير الدولة وهو تقصير مزمن للأسف.

جئنا الى هنا لنقول إن وزارة العمل مستعدة للتعاون مع الرهبنة والمؤسسات الكاثوليكية لنجري عملية تدريب مهني معجل للشباب اللبناني والشابات ولكي نستفيد ايضا من تجربتهم التاريخية ونعقد شراكة تكون شفافة للمرة الاولى بعيدا من الربح الضيق والنظرات الضيقة ولإعطاء صورة من التعاون الايجابي والشفاف بما يعود بالخير والفائدة على الشباب اللبناني وتطوير سوق العمل ومواكبة المهن الحديثة والمتطورة وتأمين المهارات اللازمة لكي يبقى الشباب اللبناني في ارضهم ويثقوا بدولتهم ليتم تقطيع هذه المرحلة وننتقل الى بر الامان”.

وأضاف: “ناقشنا أيضا المسائل المرتبطة بالبعد الاخلاقي واهمية الاسرة وأهمية الحفاظ على القيم التي هي أخر ما تبقى لنا في هذا البلد. ذخيرتنا هو الانسان اللبناني الذي يرعى ويصون هذه التعددية لكي تقوم بنوع من التلاقح الفكري والقافي لنكون منارة في العالم ورسالة سلام، ولبنان الوطن الرسالة كما قال عن ذلك كبار القادة في العالم الذين كان آخرهم البابا الراحل الذي أكد أن لبنان الرسالة، ونحن من أجل هذه الرسالة قدمنا أغلى التضحيات ليبقى الوطن من أجل الجميع”.

بدوره، رئيس الرهبنة الاب العام طوني ديب، قال: “هذه الزيارة مباركة وسيتبعها زيارات أخرى، كونه أولا ابن المنطقة وثانيا عندما ترى انسانا بهذا العمق الفكري والاداري والاخلاقي لا يسعك الا أن تكون منبهرا ومقدرا لهذا الشيء”.

وأضاف: “نحن كرهبانية وعلى صعيد المؤسسات الكاثوليكية سنسير في هذا التوجه لخير المجتمع اللبناني. والبعد الاخلاقي هو في صلب معركتنا الاساسية ولا يمكن أن نحيد عنه وهذا التعاون بيننا هو لتثبيت الانسان اللبناني والقيم اللبنانية لأن هذا هو خلاصنا الوحيد”.