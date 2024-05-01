بيرم: نتابع رفع الحد الأدنى للأجور

توجّه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في بيان، “بعد المواساة بضحايا الأمس والتعزية الحارة بهم والدعاء بالشفاء للجرحى وإستخلاص العبر، الى العمال في عيدهم، بـ”التبريك لهم وتأكيد ضرورة متابعة النضال لتحصيل حقوقهم وتحصينها وصناعة الأمل والعودة إلى الإقتصاد المنتج والإقتدار والإستغناء وصناعة المعنى وضرورة مواجهة الصعاب عبر عملية تراكم ثابتة لا يأس فيها رغم كل الاوجاع التي تعرضنا لها”.

وأكّد “متابعة رفع الحد الأدنى للأجور وتنفيذ وعوده كما أثبتت الوقائع ضمن الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج والمعنيين من مختلف الإتجاهات والقطاعات وتطوير قانون العمل وحماية الحقوق والكرامات وتنظيم العمالة الأجنبية والعمل على حل عقدها المرتبطة بأجندات خارجية لا تغيب عنها روحية التآمر على النسيج اللبناني والتدريب المهني المعجل لتأهيل المهارات وملاقاة الفرص والإنفتاح على كل المبادرات الطيبة وإعادة فعلية الضمان بالتعاون مع إدارته ومجلس إدارته ولجنته الفنية وأول الغيث باذن الله العودة لتغطية هامة جدا لموضوع الدواء على أن يلحقه المزيد من التطوير والإصلاح”.

كما توجّه بيرم بالتحية لأهل غزة وفلسطين وعمالها كما ولأهلنا في جنوب لبنان “الكرامة والبطولة”، مؤكدًا “أهميّة الإقتراح الذي تبنته منظمة العمل العربية في تقديم مساعدة تشغيلية لهم وهذه سابقة مهمة جدا حصلنا عليها”.