بيرم: نعمل على اعتماد المعاش التقاعدي بدلًا من نهاية الخدمة

جدّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الدعوة إلى “الفصل بين القضايا السياسية الخلافية والتركيز على المسائل الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يجب ألا يكون فيها اختلاف، وأن نعزز ثقافة التضامن التي يريدون فيها أن يأخذونا فرادة وأن يصل كل واحد فينا إلى مرحلة “يا رب نفسي” هذه المرحلة الخطيرة يخسر فيها الجميع، بينما عندما نفكر بعقلية الجماعة والتفكير بالآخر نستحق المواطنية ونربح”.

وأكد بيرم خلال افتتاح مهرجان الربيع للمنتجات البلدية الذي تنظمه جمعية “الشجرة الطيبة”، أن “لبنان عصي على السقوط والهزيمة مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت المخاطر المحدقة بنا”، وقال: “إن هذا المهرجان هو رسالة حياة وصمود ورسالة تطور وعودة إلى الاقتصاد المنتج، وألا نعيش على المساعدات والديون والقروض التي ارهقت الخزينة وكاهل المواطن”.

وأضاف: “أننا نعمل ونفتش ونتصرف بمرونة على أساس خطة أولى وخطة ثانية لنصل إلى وطن يليق بأحلام شبابنا والأجيال التي ستأتي وسنبقى نصنع الامل ولن نيأس”.

وكشف أن وزارة العمل “استلمت اليوم النسخة النهائية لكي نصنع المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وأننا على وشك إعلان هذا النظام الذي يشكل مرحلة إصلاحية يضمن نوعًا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص. واليوم أيضًا وقعت مراسيم زيادة المعاش وبدل النقل في القطاع الخاص وتم تحول ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والاجتماعات مفتوحة لنواكب مهما كانت الصعوبات على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله”.