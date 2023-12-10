الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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بيرم يدعو نقابات العمال وهيئات أصحاب العمل للتزام بالإضراب غداً

منذ 9 دقائق
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

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أصدر مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم البيان الآتي:

“تضامنا مع فلسطين وغزة العزة وأطفالها ونسائها ورجالها وأبطالها ودعما للمقاومة في فلسطين ولبنان ورفضا لحرب الإبادة والعدوان المستمر والمتمادي منذ عقود ظلما وعدوانا ورفضا لنظام الفصل العنصري الصهيوني؛ وبصفتي الرسمية المرتبطة بالعمل ونقابات العمال والنضالات من أجل الكرامة والعيش الكريم والحرية، فإن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم يدعو نقابات العمال وهيئات أصحاب العمل بكل مسمياتهم في لبنان والعالم لالتزام الإضراب العالمي والقيام بكل الفعاليات المناسبة وذات التعبير القوي والمؤثر للحفاظ على ما تبقى من ضمير عالمي وإنسانية وإيصال رسالة حاسمة وقوية جدا إلى المنظمات الدولية ومصادر القرار العالمي ولا سيما لمن يدعمون العدوان المجرم على فلسطين لا سيما في القدس والضفة وخاصة في غزة ولبنان ووجوب إيقاف هذه الإبادة ومواجهة نظام الفصل العنصري الصهيوني وإزالة الإحتلال كليا”.

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