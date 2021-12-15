بيرم يرأس اجتماعا حول مشروع الحوار الاجتماعي

رأس وزارة العمل مصطفى بيرم صباحاً الاجتماع التقديمي لمشروع الحوار الاجتماعي من أجل إضفاء الطابع الرسمي وقابلية التشغيل في منطقة الجوار الجنوبي “سوليفم” الذي سيدعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف في بلدان العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على لبنان ومصر والجزائر والاراضي الفلسطينية المحتلة والذي تنفّذه منظّمة العمل الدولية بتمويل من الاتحاد الاوروبي. وحضر الاجتماع رؤساء مصالح ودوائر في الوزارة وفريق خبراء من المنظمة.

بدايةً، قدمت ممثّلة المنظمة جمانة كرامة موجزاً عن المشروع واهدافه، ثم تحدث عضو فريق المنظمة ومدير المشروع دان كورك، تلاه الوزير بيرم الذي تناول الاولويات العليا في ما يتعلق بالاقتصاد اللبناني، لاسيما في ما خص قضايا البطالة والوظائف في سوق العمل اللبناني.

بعدها، قدم مدير المشروع عرضا تفاعليا عن “سوليفم” لجهة دور الشركاء الاجتماعي في هذا المجال، ثم جرت مناقشة المشروع بإدارة كرامة.