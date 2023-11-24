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بيرم يوضح "اللغط الحاصل": لا يمكن أن نتقصد أي أذية معنوية للأرمن

منذ 40 دقيقة
وزير العمل مصطفى بيرم

وزير العمل مصطفى بيرم

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أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّه اتصل بالنائب هاغوب بقرادونيان “توضيحًا للغط أو الشبهة أو التحسس الصادر عن بعض مكوناتنا اللبنانية، وله ولكل أهلنا الأرمن بتنوعاتهم أوضح ما يلي:

إن من قصدتهم وقد تأكدت مما هو مكتوب في المكان المخصص لهم أنهم خلال الحقبة الاستقلالية عن السوفيات حصرًا، ولا علاقة لهم بأي نزاع آخر، وأنني حريص على كل مكوناتنا في لبنان وهم من الغالين علينا ولا يمكن أن نتقصد أي أذية معنوية لهم على الإطلاق، وأنني رغم كوني من ضمن إجراء رسمي بروتوكولي كنت الوزير الوحيد ضمن 57 دولة تقريبًا في عدم ذكر أي موضوع يثير الحساسية أو زيارة أي منطقة من هذا النوع، وأنا تأكيدًا لحرصي على مكوناتنا كافة أرسلت هذا التوضيح، وأنا ما زلت في المكان نفسه خارج لبنان، ولم أنتظر العودة أبدًا، بل أوضحت أيضًا لمعالي الصديق بوشيكيان بكامل المحبة والشفافية”.

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