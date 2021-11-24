بيرم يوقّع مشروع مرسوم زيادة بدل النقل

وقّع وزير العمل مصطفى بيرم مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة واحاله على مجلس شورى الدولة وفقا للأصول.

والتقى بيرم وفدا من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس.

وبعد الاجتماع قال: “عقدنا اجتماعا مثمرا مع اتحادات النقل، في حضور الاعزاء من مختلف المناطق ومختلف النقابات والاتحادات، التي تغطي 53 الف عائلة، فضلاً عن زهاء 4 آلاف عائلة مرتبطة بالشاحنات المبردة، واستمعنا الى عرض وافٍ وشاملٍ لكل القضايا قدمه طليس وعدد من المشاركين في الاجتماع، كما تم عرض للاتفاق الذي تم عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الاشغال العامة والنقل علي حميه، الداخلية والبلديات بسام مولوي والمال يوسف الخليل، بالتالي تم الاتفاق على انه فور عودة ميقاتي سيتم التواصل معه لتذكيره بمندرجات الاتفاق الذي على اساسه تم تعليق الاضراب المفتوح الشهر الماضي، وهذا امر رئيسي التزمته الحكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ، لان الظروف الاقتصادية لا تحتمل أي تأخير، وعلى الحكومة ان تلتزم ما أعلنته من التزامات امام المعنيين في هذا القطاع الهام الذي يصل المناطق ببعضها، ونحن أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدلا من الفصل”.

واضاف بيرم: “اتفقنا أيضاً على ان هناك قضايا مرتبطة بالضمان الاجتماعي تخص السائقين العموميين، وعلى الفور تم الاتصال بالمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، واتفق مع الحاضرين على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع في العاشرة صباح الاربعاء المقبل في وزارة العمل”.

وتابع: “اما المسألة الثالثة، فقد تم عرض واف من قبل الحاضرين في ما يتعلق بتدني رسوم الاشتراكات النقابية. وبما ان النقابات تحتاج الى حراك مالي يؤمن الاستدامة في ديمومة عملها وفي قيامها بالخدمات النقابية للمنتمين اليها، وبالتالي تم الطلب من قبل السادة المشاركين في الاجتماع من وزير العمل بأن يتقدموا بكتاب يطلبون فيه من وزير العمل قرارا استثنائيا اقله لمدة سنة لتعديل الاشتراكات ريثما يتم تعديل الانظمة المتعلقة بتلك النقابات على اختلاف انواعها. كما تم الاتفاق على استمرار التواصل في ما بيننا”.

بدوره، لفت طليس إلى أن “الوزير بيرم تحدث باسم اتحادات النقل البري وما عرضه هو ما تم الاتفاق عليه. فهذه الوزارة هي وزارة عمال لبنان، وأريد ان أشير الى موضوع وحيد قبل سبعة ايام من موعد تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهو دعم قطاع النقل البري في 1/12/2021”.

وتوجّه بسؤال الى ميقاتي والرؤساء المعنيين، قائلاً: “هل ما زلنا على الاتفاق والموعد حتى تتصرف الاتحادات والنقابات على أساسه؟ من هنا أقول انه في 1/12/2021 وباسم جميع الزملاء، اذا لم يتم تطبيق الاتفاق وتنفيذه، سأقول وزملائي في الاتحادات لجميع السائقين العموميين في كل المناطق انه في حال لم تلتزم الحكومة تنفيذ الاتفاق الذي حصل، لكم الحرية في فعل أي شيء من دون العودة الى الاتحادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرار بدءا من الثاني من الشهر المقبل”.

إلى ذلك، اطّلع الوزير بيرم من مدير “مستشفى البترون” ايوب مخباط على واقع المستشفى وما يعانيه من مشاكل في هذه المرحلة.