بيرم يُمهّد لمشروع تنظيم العمالة غير النظامية

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وفداً من منظمة العمل الدولية، وجرت مناقشة مشروع “سوليفام “المتعلق بتنظيم العمالة غير النظامية والذي سبق إطلاقه منذ أشهر وتم تفنيد كل المعوقات المفترضة للانتقال الى مرحلة التنفيذ الفعلي.

كما استقبل بيرم وفداً مشتركاً من “اليونيسيف” برئاسة ممثل اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبدير، ومن البنك الدولي ممثلا بأنجيلا زير، وجرى مناقشة الخطوات النهائية لاطلاق مشروع “فرصتك” الذي هو عبارة عن منصة تعليمية وتدريبية تؤمن فرص عمل للشباب اللبناني.

وتم الاتفاق على خارطة طريق التعاون لتنفيذ هذا المشروع.

كما التقى وفداً من طلاب الجامعة اللبنانية الذي أفسح لهم العمل التطوّعي في وزارة العمل.