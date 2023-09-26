بيرم بعد لقائه العبسي: اتفقنا على معايير تليق بكل اللبنانيين وتحقق آمالهم

اجتمع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في المقر البطريركي في الربوة، مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على رأس وفد بحضور رئيس الديوان البطريركي الأب رامي واكيم وسينتيا غريب ومستشار البطريرك الاعلامي أنطوان الحايك.

بعد اللقاء قال بيرم: “تشرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة البطريرك العبسي بطريرك الروم الكاثوليك مع وفد من بعض أركان الوزارة بحضور مستشاري صاحب الغبطة، وكانت زيارة لتبادل الأفكار ولنيل البركة من صاحب الغبطة نظرا للموقعية الايمانية والانسانية والوطنية التي يتحلى بها ولأننا نحتاج إلى الاسترشاد الأخلاقي والديني في زمن التصحر الأخلاقي والحرب على القيم الإنسانية التي تستهدف فطرة الإنسان”.

وأضاف: “وضعناه أيضاً في ما تقوم به وزارة العمل في هذه الظروف الصعبة، استمعنا إلى بعض أفكاره النيرة وأدلينا ببعض الآراء أمام غبطته والتي لاقت استحساناً بحمد الله. تم الاتفاق على المعايير الأساسية التي يحتاجها لبنان وتحتاجها المنطقه من سلام حقيقي، من سلام يراعي قيمة الإنسان، وحرية الانسان وحرية الأرض وأيضا أهمية الاجتماع اللبناني والتنوع اللبناني والانفتاح وبناء جسور التواصل بين اللبنانيين من أجل بناء دولة تليق بكل اللبنانيين وتحقق آمالهم”.

وتابع: “طلبنا منه والتمسنا منه الدعاء والتوفيق. وأيضا عرضنا أمامه بعض الافكار الاولية لتنسيق توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في لبنان والمؤسسات الكاثوليكية لتبادل الخبرات والتدريب المهني المعجل لتعم هذه الدورات على كل الأراضي اللبنانية، بما يخدم الشباب اللبناني ويحافظ على بقائهم في أرضهم والتمسّك بوطنهم وأيضا تأمين الوظائف اللائقة لهم، ثم طلبنا من غبطته البركه والدعاء من أجل متابعة المسيرة”.

وقدّم بيرم للبطريرك العبسي كتابين الأول بعنوان “الحسين صوت الإنسانية الخلاق” والثاني “اجمع قطرات الندى”.