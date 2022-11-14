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بيروت بلا إنترنت... والسبب؟

منذ 39 دقيقة
إنترنت

إنترنت

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طرأ صباح اليوم الإثنين 14\11\2022 عطل في “أوجيرو” ما أوقف الإنترنت في بيروت.

وكان أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف العمال حوني القرم في وقت سابق، أن “تاتش” و”ألفا” سجّلتا سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية.

وأثنى في بيان على الجهود التي حققتها شركتا “تاتش” و”ألفا” المشغلتين للخليوي، في الاختبار الحي لسرعة الانترنت على شبكة الجيل الخامس 5G الذي اجرته أمس الشركتان.

وقال: “بحيث سجّلت كل من “تاتش” و”ألفا” سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية، في تجربة لما ستبلغ عليها السرعات عند إتاحة خدمة الـ5G تجارياً”.

وثمّن الوزير القرم عمل شركتي “ألفا” و”تاتش” لتعزيز مكانة لبنان في مجال الاتصال والتكنولوجيا.

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