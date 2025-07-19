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بيروت تنتظر باراك.. ومشاورات رئاسية لإنضاج الردّ

منذ 38 دقيقة
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك

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لاحظت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن المعلومات الرسمية التي وزعت بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حرصت على الإشارة الى ان اللقاء بين الرئيسين جاء في اطار اللقاءات الدورية بينهما، ما يعكس العلاقة الجيدة التي تربط بينهما والتنسيق في عدة ملفات لاسيما في الرد اللبناني على الرد الأميركي حول الملاحظات اللبنانية.

وقالت هذه المصادر أن المبعوث الأميركي توماس باراك يصل الى بيروت الاسبوع المقبل لتسلم الملاحظات اللبنانية على الرد الأميركي، مشيرة الى أن لبنان متمسك بما أورده بشأن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة وان الحكومة ذكرت الامر في البيان الوزاري وأهمية الإنسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى.

الى ذلك، من المقرر ان تكون لرئيس الجمهورية كلمة في مناسبة عيد الجيش.

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