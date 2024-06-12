بيروت ماراثون تطلق النسخة العاشرة للبرنامج التدريبي 542 لعام 2024

تعقد جمعية بيروت ماراثون مؤتمراً صحافيا، تعلن من خلاله إطلاق النسخة العاشرة للبرنامج التدريبي 542 الذي اعتمدته الجمعية في إطار خطط النهوض لتطوير رياضة الركض في لبنان عموما، وإتاحة الفرصة للعدائين والعداءات الإنخراط في حصص تدريبية إسبوعية في بيروت وفي العديد من المناطق اللبنانية وعدد من الدول العربية والأجنبية، تحضيراً للمشاركة في سباق ماراثون بيروت والمقرّر هذا العام بتاريخ 10 تشرين الثاني المقبل.

_ الزمان: يوم الجمعة 14 حزيران 2024 – الساعة 6 مساءً.

_ المكان: منطقة بيروت الرقميّة BDD–شارع بشارة الخوري – مقابل وزارة المالية (مديرية الواردات ) – بناية رقم 1280.