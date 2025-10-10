بيروت ودمشق تفتحان صفحة جديدة.. والوزير نصار يتحدث عن “أجواء إيجابية وتعاون فعّال”

أكد وزير العدل عادل نصار، أن “الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة وزير الخارجية السورية إلى المقار الرسمية اللبنانية، عكست جدّية في التعاطي مع الملفات المشتركة”، مشيراً إلى أنه شارك في الاجتماعات التي عقدت في قصر بعبدا والسرايا الحكومية إلى جانب وزير العدل السوري مظهر الويس والوفد الرسمي المرافق.

وأشار نصار إلى أن تصريحاته تأتي بالتوازي مع ما أعلنه وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني حول “تحقيق تقدّم ملموس في مسار المحادثات اللبنانية ـ السورية”، لافتاً إلى أن “اللقاءات الأخيرة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الثنائي”.

وفي هذا السياق، أعلن نصار أنه سيعقد اجتماعاً مع نظيره السوري الأسبوع المقبل، “لاستكمال المفاوضات وتسريع متابعة الملفات التي تمّ بحثها سابقاً بين الوفدين اللبناني والسوري”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للاتصالات والزيارات بين الجانبين بهدف معالجة الملفات العالقة والمعاملات المشتركة بشكل فعّال”.

وأضاف أن الطرفين شددا على “ضرورة تعزيز أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين واستقلال قراراتهما”.

كما كشف نصار أن الاجتماعات التي عُقدت في بعبدا والسرايا تناولت “ملف الموقوفين والمساجين السوريين في لبنان”، مؤكداً أنه شدد على “وجوب إيداع القضاء اللبناني كل المعلومات المتوافرة حول الاغتيالات التي ارتُكبت في عهد النظام السابق، إضافةً إلى القضايا الأمنية وملف المفقودين قسراً”.