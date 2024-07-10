بيضون: التشاور والحوار مفتاح لحل الأزمات اللبنانية

اعتبر النائب أشرف بيضون أن التشاور والحوار مدخل إلزامي لمقاربة القضايا الخلافية في لبنان.

أتت تلك التصريحات في احتفال أحيته “حركة أمل” وآل حمية وبلدة كفرحتى بذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة أحد كوادر الحركة المؤسسين الحاج عباس جمعة حمية باحتفال تأبيني حاشد أقيم في مجمع أهل البيت، حضره عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أشرف بيضون وقيادة المنطقة السابعة في الحركة وقيادات كشفية وفاعليات بلدية واختيارية وحشد من أبناء كفرحتى والجوار .

وألقى النائب بيضون كلمة حركة “أمل” في الاحتفال تحدث في مستهلها عن مناقبية الراحل ودوره الجهادي وتطرق إلى الأوضاع السياسية والميدانية الراهنة، مشددا على أنه “اخفقت في السابق في كسر ارادة اهلنا في مقاومة الاحتلال الارض وهي اليوم عاجزة عن القيام بأي مغامرة باتجاه لبنان”، داعيا “السلطات والوزارات اللبنانية المعنية الى وجوب القيام بمسؤولياتها تجاه دعم صمود الجنوبيين وابناء القرى الحدودية”، مؤكدا أن “الدفاع عن الأرض هو مسؤولية وطنية جامعة وليست مسؤولية فئة أو طائفة بعينها” .

وفي الشأن السياسي اعتبر أن “الحوار والتشاور يجب أن يكونا المدخل الإلزامي لمقاربة كل القضايا الخلافية الداخلية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي يمثل انجازه في هذه المرحلة حاجة وطنية ملحة في ظل الظرف الراهن”.