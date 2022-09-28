الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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بيضون: برّي وضع النواب أمام مسؤولياتهم في انتخاب رئيس للجمهورية

منذ 15 دقيقة
النائب "أشرف بيضون"

النائب "أشرف بيضون"

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رأى النائب “أشرف بيضون”، في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، أنّ “الرئيس “نبيه بري” اتخذ قرار الدعوة إلى جلسة الخميس بناءً على صلاحياته، ووضع النواب أمام مسؤولياتهم في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”.

وقال: “ككتلة تنمية وتحرير، لم نضع أي شرط بتشكيل الحكومة قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي، وبعد الانتهاء من الموازنة انتقلنا إلى الخطوة المهمة الثانية لأن الرئيس بري حريص على أن يتمّ الاستحقاق ضمن المواعيد الدستورية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كتلة التنمية والتحرير ستذهب إلى جلسة الخميس باسم معيّن، قال: “المهم اليوم أن يكون هناك رئيس يلبّي طموحات الكتل السياسية، وأن يكون رئيساً وطنياً”، مشددًا على “ضرورة الفصل بين الدعوة لانتخاب رئيس وبين تشكيل الحكومة”.

وعن الجدل الدستوري حول أحقية المجلس في التشريع بعد تحوله إلى هيئة ناخبة، أشار بيضون إلى أن “المجلس لديه الصلاحية الكاملة والمطلقة في التشريع، وهذا منفصل عن مهمته كهيئة ناخبة”، مؤكدًا “الحرص على تمرير الاستحقاق الرئاسي في موعده لعدم الدخول في “بازار” سياسي وجدال دستوري عقيم يدفع ثمنه الشعب اللبناني”.

هذا ونفى “وجود تعثّر أو سوداويّة في الملف الحكومي”، وقال: “الأمور بمقاربتها وهناك إيجابية وإن كانت الأجواء لا توحي بذلك، وإذا صفت النيات سنصل إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”.

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