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بيضون: لانتهاز فرصة اللجنة الخماسية.. ولا موعد لزيارة لودريان

منذ 36 دقيقة
أشرف بيضون

أشرف بيضون

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أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون أن “الجو كان إيجابيًا” في اللقاء اللجنة الخماسية الذي عقد في عينة التينة يوم أمس، وكان مريحًا كما قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأنه لم تُطرح الأسماء خلال الاجتماع، لافتًا إلى أنّه وفق المعلومات، فإن “زيارة مرتقبة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، لكن لا موعد معروفًا بعد”.

ورأى بيضون في حديث لجريدة “الأنباء الإلكترونية”، أنّ دور اللجنة الخماسية كعنصر مساعد يُمكنه تقريب وجهات النظر والمساعدة في إنجاز الاستحقاق، معتبرًا أنه “لا يحل مكان أي طرف دستوري من واجبه انتخاب رئيسٍ للجمهورية”.

وتوجّه بيضون إلى “من ينتظر التبدّلات الإقليمية في المنطقة” من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال: “البعض لا يُريد مقاربة الاستحقاق الرئاسي من منظار وطني، ويُريد انتظار نتائج التسويات الخارجية، لكن على هؤلاء انتهاز فرصة اللجنة الخماسية والعمل وفق حسابات محلية”.

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