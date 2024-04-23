بيضون: لتكن البوصلة الجنوبية هي معيار مقاربة الامتحانات الرسمية

عقد اليوم، في ثانوية صور المختلطة، اجتماع للمديرين في التعليم الثانوي والمهني الرسمي والخاص في أقضية صور، بنت جبيل ومرجعيون، بحضور النائبين اشرف بيضون وعلي خريس، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، المسؤول التربوي في الإقليم الدكتور حسين عواركة، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح، رئيس الشبكة المدرسية في صور الاب الدكتور جان يونس وذلك استكمالًا للإجتماعات التي عُقدت أمس، في دار المعلمين – تبنين.

وبعد المناقشات، تلا النائب بيضون التوصيات التالية: عملًا بمبدأ المساواة، عدم سلخ الجنوب تربويًا عن باقي المناطق اللبنانية وإجراء امتحانات موحّدة على كافة الاراضي اللبنانية انطلاقًا من الأوضاع الاستثنائية الجنوبية وانطلاقًا من الرزنامة التربوية الجنوبية – الإبقاء على المواد الاختيارية التي كانت عليه في العام الماضي – تقليص المنهج انطلاقًا من تقليص العام الماضي مع ضرورة إجراء تقليصات إضافية انطلاقًا من الحد الأدنى للمنهاج الفعلي في مدارس الجنوب وتراعي تأثيرات الوضع الأمني وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الطالب الجنوبي خصوصًا واللبناني عمومًا – إلغاء الامتحانات الموحّدة الخاصة بشهادة الصف التاسع الأساسي لعدم جدوى تربوية منها وصعوبة إجرائها لوجستيًا – مراعاة لجان الامتحانات أثناء إعداد المسابقات الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية لطلبة لبنان انطلاقًا من الجنوب”.

وختم بيضون كلامه بالتحية إلى وزير التربية (في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي) “لتفهمه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر فيها التربية في لبنان عمومًا وفي الجنوب خصوصًا، ولتكن البوصلة التربوية الجنوبية هي معيار مقاربة الامتحانات الرسمية”.