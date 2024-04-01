بيضون لعناصر الدفاع المدني: انصهاركم مع الطاقم الطبي يُمثل أبهى صورة للمؤسسة الوطنية الجامعة

زار النائب الدكتور أشرف بيضون، يرافقه مفوض جبل عامل في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية قاسم حيدر ومفوض الدفاع المدني في مفوضية جبل عامل علي مناع والمسؤول التنظيمي للمنطقة السابعة علي خليل وأعضاء قيادة المنطقتين التنظيمية والكشفية وشعبة حركة “أمل” في بنت جبيل، مكان تواجد عناصر الدفاع المدني التابعين لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في مستشفى بنت جبيل الحكومي، وكان في استقبالهم مدير المستشفى رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق فرج والطاقمان الطبي والتمريضي، بحضور فرق الدفاع المدني المتواجدين في المستشفى، حيث شارك الجميع في مائدة الإفطار الرمضاني لعناصر الدفاع المدني.

وألقى فرج كلمة أكد فيها على “جهوزية المستشفى لإستقبال المرضى والضحايا والمصابين وتقديم الرعاية الصحية والإستشفائية المطلوبة لهم، وخدمة أهلنا الصامدين”، مشددا على “التواصل والتعاون الكامل مع الأخوة في جمعية الرسالة”.

ثم تحدث بيضون، فأثنى على “الدور الريادي الذي تقوم به فرق الدفاع المدني”، واعتبر أن “السِمة البارزة اليوم في المستشفى انصهار الطبيب والممرض وعنصر الدفاع المدني وهذا أجمل صور المؤسسة الوطنية الجامعة”، وأكد على “تعزيز المرفق الصحي وتقديم الخدمات اللازمة لاستمرار الصرح الإستشفائي”.

وشدد على “التمسك بالقضية وحفظ دماء الشهداء والجرحى”، وقال: “هذه المسيرة هي امتداد لخط الأنبياء والأولياء والصالحين”.

وأشاد ب”الجهد المبذول وبالحضور المميز من قبل الفرق في كل الساحات والمواقع”، وقال: “وجودهم في هذه القرى الحدودية يُشكل عنصر إطمئنان لأهلنا الصامدين، ومهما اشتدت هذه الأزمة والحرب سنخرج منها بإذن الله منتصرين”. ونقل لهم تحيات الرئيس نبيه بري.

وكانت كلمة لحيدر عن أعمال وخدمات أجهزة الدفاع المدني. أما مناع، فتحدث عن كيفية العمل والتنقل في الحرب، وفي الختام فُتح باب النقاش لجميع الفرق المتواجدة.