بيطار لم يحضر ولم يتبلّغ

يسابق النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الوقت، ويستميتون بتبليغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار دعوى الردّ الجديدة المقدمة ضدّه، والتي تستوجب تعليق كافة التحقيقات والإجراءات، محاولين بذلك تطيير مواعيد جلسات استجوابهم المقررة غداً وبعد غدٍ، وتفويت الفرصة على بيطار وقطع الطريق على القرارات الموجعة التي سيتخذها، والمرجّح أن تصل حدّ إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم.

وفيما يسعى وكلاء الدفاع عن النواب المدعى عليهم لإبلاغ بيطار مضمون دعوى الردّ وبالتالي رفع يده عن القضية، لم يحضر المحقق العدلي إلى مكتبه في قصر العدل حتى الآن، وبالتالي لم يتبلّغ مضمون دعوى الردّ، علماً أن عدداً من المحامين من الفريق القانوني للنواب الثلاثة، يلازمون منذ ساعات الصباح قلم محكمة التمييز المدنية، وينتظرون قدوم بيطار للاطمئنان إلى تبلّغه شخصياً، وذلك قبل موعد جلسة استجواب علي حسن خليل المقررة صباح غدٍ الثلاثاء، الّا أن أوساطاً في قصر العدل أكدت لـ”صوت بيروت أنترنشونال”، أن بيطار قدر لا يحضر إلى مكتبه اليوم، لأسباب عدّة، أبرزها أنه ليس على جدول أعماله جلسات استجواب لشهود أو مدعى عليهم اليوم، والثاني بسبب التظاهرة التي يقيمها ناشطون من المجتمع المدني مؤازرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، وبسبب الإجراءات الأمنية المفروضة.

وتوقفت الأوساط، عند رغبة المراجع القضائية في ملاقاة النواب المدعى عليهم، إذ أنه وفور تسلّم الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود دعوى الردّ المقدمة من خليل وزعيتر، أحالها فوراً إلى محكمة التمييز المدنية للبدء بإجراءاتها، كما أن رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية جانيت حنّا الموجودة في منزلها، سارعت إلى الطلب من قلم المحكمة إرسال الدعوى من قلم المحكمة إلى بيتها على الفور، للاطلاع عليها والمباشرة بإجراءات التبليغ.

ووضعت الأوساط هذه السرعة في سياق إرضاء السلطة السياسية، ومحاولة تطيير مواعيد استجواب النواب الثلاثة، وفي مرحلة لاحقة قد يصار إلى ردّ الدعوى، وبالتالي إرضاء الرأي العام اللبناني وأهالي الضحايا، وتثبيت فكرة استقلالية القرارات القضائية، لكن عندها يعود النواب للتمتع بالحصانة النيابية.