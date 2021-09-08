الأربعاء 1 صفر 1443 ﻫ - 8 سبتمبر 2021 |
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بيطار يتريث باتخاذ قرار بحق مدير المخابرات السابق

منذ ساعة واحدة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

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علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استجوب مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، في حضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، ووكلاء الادعاء الشخصي الممثلين للضحايا وذويهم.

وفي نهاية الجلسة التي استغرقت سبع ساعات، قرر التريث باتخاذ أي قرار بشأنه، بانتظار استكمال استجواب الضباط الآخرين المدعى عليهم بالقضية ابرزهم العميدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، الذين كانوا على علاقة بالعميد ضاهر أثناء مهمته على رأس مديرية المخابرات أو يعملون تحت إمرته.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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