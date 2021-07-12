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بيطار يرفض تزويد مجلس النواب بأدلة عن النواب المطلوب تجريدهم من الحصانة

12 - يوليو - 2021
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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علم “صوت بيروت انترناشونال” أن، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، رفض طلب مجلس النواب الرامي الى تزويده بمستندات وأدلة تتعلق بالنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذين طلب بيطار رفع الحصانة النيابة عنهم.

وكشف مصدر قضائي مطلع ان بيطار “أجاب على رسالة البرلمان اللبناني التي طلبت تزويد المجلس بما لديه من أدلة ومستندات، بأن “المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجب على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائيا من دون تقديم الأدلة والمعلومات السرية التي تبقى ملك القاضي القيم على التحقيق”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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