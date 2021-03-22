الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيطار يستجوب عشرة موقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت

22 - مارس - 2021
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

بدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تحقيقاته في الملف، حيث يستجوب اليوم 10 من الموقوفين في القضية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن بيطار وضع جدولا بأسماء عشرة موقوفين، الذين نقلتهم وحدة سوق السجناء من سجن الريحانية الى مكتبه في قصر العدل في بيروت. وأوضحت المصادر أن بيطار استجوب حتى الآن ثلاثة موقوفين من أصل العشرة بحضور وكلاء الدفاع عنهم وممثل نقابة المحامين بوكالتها عن أهالي الضحايا والمدعين الشخصيين، وتوقعت أن تستمر الجلسة حتى ساعات الليل، لأن المحقق العدلي عازم على الانتهاء من استجواب الموقوفين ال25 قبل نهاية هذا الأسبوع، حتى يتخذ القرار المناسب بشأن طلبات اخلاء السبيل ومن يستحق الإفراج عنه، ومن يبقى قيد التوقيف.

وأشارت المصادر إلى أن الذين يخضعون للتحقيق اليوم هم من فرق الصيانة في المرفأ ومن العمال والفنيين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

وزير الزراعة عباس الحاج حسن
وزير الزراعة يطلب من قيادة الجيش تدخل مروحياتها في مناطق كفررمان - جرمق - سجد
محافظ بيروت مروان عبود
محافظ بيروت أحال شكوى بحق مستثمر مولدات كهربائية خاصة الى النائب العام المالي
الخبز لبنان
أزمة الخبر الى الواجهة من جديد.. ولا حلول

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
النائب عبد الرحمن البزري
الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت