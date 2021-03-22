بيطار يستجوب عشرة موقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت

بدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تحقيقاته في الملف، حيث يستجوب اليوم 10 من الموقوفين في القضية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن بيطار وضع جدولا بأسماء عشرة موقوفين، الذين نقلتهم وحدة سوق السجناء من سجن الريحانية الى مكتبه في قصر العدل في بيروت. وأوضحت المصادر أن بيطار استجوب حتى الآن ثلاثة موقوفين من أصل العشرة بحضور وكلاء الدفاع عنهم وممثل نقابة المحامين بوكالتها عن أهالي الضحايا والمدعين الشخصيين، وتوقعت أن تستمر الجلسة حتى ساعات الليل، لأن المحقق العدلي عازم على الانتهاء من استجواب الموقوفين ال25 قبل نهاية هذا الأسبوع، حتى يتخذ القرار المناسب بشأن طلبات اخلاء السبيل ومن يستحق الإفراج عنه، ومن يبقى قيد التوقيف.

وأشارت المصادر إلى أن الذين يخضعون للتحقيق اليوم هم من فرق الصيانة في المرفأ ومن العمال والفنيين.