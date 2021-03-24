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بيطار يستجوب مدير عام المرفأ و3 مسؤولين آخرين

24 - مارس - 2021
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

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يستكمل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته بوتيرة سريعة، وعلم “صوت بيروت انترناشونال” انه عقد اليوم جلسة جديدة، بدأها بإستجواب مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم، وبعده مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ثم رئيس مصلحة البضائع والمسؤول عن العنابر مصطفى فرشوخ، وانتهاء بمدير الحرس داخل حرم المرفأ محمد العوف، ليصبح عدد الموقوفين الذين خضعوا للاستجواب أمام بيطار 18 من أصل 25 موقوفا.

وطلب المحقق العدلي سوق عدد من الموقوفين الى جلسة مماثلة يعقدها بعد غد الجمعة بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

واستأخر القاضي بيطار البت بطلبات اخلاء السبيل التي تقدم بها الموقوفون الى حين الانتهاء من استجوابهم جميعا ويرجح أن يحسم هذا الأمر قبل عطلة عيد الفصح التي تبدأ يوم الجمعة في 2 نيسان المقبل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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