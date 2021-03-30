بيطار يستجوب موقوفين ويسطّر استنابة حول حسابات “سفارو”

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، واصل جلسات التحقيق مع الموقوفين في الملف، فاستجوب اليوم رئيس دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس والمدير الإقليمي لجمارك بيروت حنّا فارس، في حضور وكلاء الدفاع عنهم، ومملثين عن نقابة المحامين والمدعين الشخصيين.

وعلم أن القاضي بيطار سطّر استنابة قضائية جديدة إلى هيئة التحقيق الخاصة، طلب بموجبها تحديد مصدر الأموال التي حولتها شركة “سفارو ليمتد” البريطانية، إلى وكيلها القانوني في لبنان المحامي جوزف القارح، والتثبّت مما إذا كان لهذه الشركة التي اشترت نترات الأمونيوم حسابات شرعية في المصارف الخارجية، وساء في بريطانيا أو غيرها من الدول.