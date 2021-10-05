الأحد 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيطار يستدعي مجدداً حسان دياب والمشنوق وزعيتر وخليل

5 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 4:57 مساءً
طارق البيطار

طارق البيطار

A A A
طباعة المقال

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استدعى كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الى التحقيق مجددا.

وحدد بيطار يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب حسان دياب.

وقرر بيطار ابلاغهم لصقا على مكان اقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

كما إدعى بيطار على فولوديمير فيربونول (أوكراني الجنسية)، وهو صاحب شركة “سفارو” المسجلة في بريطانيا والتي اشترت نترات الأمونيوم من جورجيا، وقرر استدعاءه الى التحقيق فور تحديد مكان إقامته.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

مراسل صوت بيروت إنترناشونال محمد زناتي خلال تغطيته وقفة احتجاجية في السكسكية
تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين التعرض لفريق صوت بيروت في الجنوب
تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
2457 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
انهيار سقف شرفة في منطقة برج البراجنة
بالفيديو.. عدة إصابات جراء انهيار سقف شرفة في منطقة برج البراجنة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية