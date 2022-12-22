الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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"بيع عقار" يجمع نواب الأشرفية: للحفاظ على هويّة المنطقة

منذ 38 دقيقة
الأشرفية

الأشرفية

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على خلفية خبر احتمال بيع أحد المصارف لعقار في منطقة ساسين- الأشرفية، وما أثاره من امتعاض ورفض من قبل الأهالي والفاعليات، بسبب أثرها على ديمغرافية وهوية المنطقة، إجتمع نواب دائرة “بيروت الأولى”: غسان حاصباني، نديم الجميل، جان طالوزيان، هاكوب ترزيان، جهاد بقرادوني ونقولا الصحناوي (عبر الهاتف).

النواب اعتبروا أن “بيع العقارات في الأشرفية تحت الضغط مرفوض، وهو من نتائج الأزمة المالية، ومحاولة بعض المصارف التخلي عن عقارات إما لتفادي حجزها أو لتأمين السيولة بالدولار النقدي، مما جعل بعض الجهات تستغل هذا الظرف للدخول الى مناطق لم تكن متاحة لها في السابق”.

كما تساءل النواب: “هل ثمة من يريد تعميق الأزمة للاستفادة منها؟”، مؤكدين حرصهم على “الحفاظ على طابع المنطقة وملكية أراضيها خارج أي استغلال ورفض الاستفادة من الأزمة لتغيير هوية المنطقة”.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على “إيجاد حلول بديلة تحول من دون حصول أمر كهذا في منطقة الأشرفية، وتفادي التصعيد من قبل الأهالي”.

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